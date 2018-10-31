ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

حظك اليوم الأسد برج الأربعاء 31 أكتوبر2018

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:21 ص
حظك اليوم الأسد برج الأربعاء 31 أكتوبر2018
طباعة
 
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الأسد - 22 يوليو إلى 22 أغسطس) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الأسد:
سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة. فالمشكلات توضع أمامنا بحيث نتعلم منها. يمكنك استخدام هذه الأوقات الصعبة إيجابيًا لتحسين مهاراتك. 

المزيد عن: حظك اليوم برج الاسد اليوم برج الاسد الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم الابراج ابراج اليوم ابراج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 6:30:01 AM