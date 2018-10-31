مصطفى يونس: انتظروا نظاما صارما في المصري ولن أتدخل في عمل المدير الفني

أكد مصطفى يونس مدير الكرة الجديد بالنادي المصري أنه فوجئ بطلب سمير حلبية تعيينه مديرا للكرة بالنادي المصري.

وقال مصطفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " من بعد تجربتي كمدير فني لمنتخب الشباب التي كان آخر مباراة في ستاد بورسعيد وسأعود مجددا من بوابة نفس الإستاد ولن أتدخل في عمل المدير الفني وسأقوم بدوري كمدير للكرة فقط وأرجو أن أكون عند حسن ظن جماهير بورسعيد وسيكون هناك نظام صارم أرجو من الجميع تقبله ".

وتقدم التوأم حسام وإبراهيم حسن باستقالته من تدريب المصري وتولى القيادة الفنية ميمي عبد الرازق.