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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء31أكتوبر 2018

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:13 ص
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء31أكتوبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج العقرب - 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج العقرب:
حان الوقت أخيرًا لوضع مخططاتك التي تضمرها منذ فترة طويلة قيد التنفيذ والبدء في تحقيق شيء جديد وجاري. أنت تبعث الثقة والحماس جاذبًا بذلك من بإمكانهم مساعدتك في تحقيق مخططاتك الطموحة. احرص على التعبير عن استحسانك وتقديرك لتلك المساعدة - لا تعتبر تلك المساعدة أمر مُسلم به. 

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