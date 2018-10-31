اخبار برشلونة - البارسا يغازل نجم دفاع يوفنتوس

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن لفريق يوفنتوس الإيطالي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتألق كانسيلو بصورة لافتة مع اليوفي، منذ بداية الموسم الجاري، وذلك بعد انضمامه للسيدة العجوز قادمًا من نادي ميلان الإيطالي.

ويرغب برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية في التعاقد مع مدافع قوي لدعم الجبهة اليمنى مع وجود اللاعبين الإسباني سيرجي روبيرتو والبرتغالي نيلسون سيميدو.

وشارك كانسيلو مع المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم والتي أقيمت بروسيا، حيث ودع المنتخب البرازيلي المسابقة من دور الستة عشر بعد الخسارة من منتخب الأوروجواي.