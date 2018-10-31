ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بسنت فهمي: زيارات "السيسي" الخارجية بدأت تؤتي ثمارها

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:45 ص
بسنت فهمي: زيارات السيسي الخارجية بدأت تؤتي ثمارها
بسنت فهمي - عضو مجلس النواب
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إن الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من المشرق إلى المغرب كلها بدأت تؤتي ثمارها.

وأضافت "فهمي"، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك وفد أمريكي من 44 مستثمرًا زار مصر ومنطقة قناة السويس، وروسيا أيضا اتخذت منطقة في قناة السويس.

وشددت على أن العلاقات مع ألمانيا مختلفة لأن مصر ستلعب دورا مهما في دخول الاستثمارات الألمانية إلى أفريقيا لأن مصر بوابة العالم على أفريقيا، وهي جاهزة أن تلعب هذا الدور بجدارة.
المزيد عن: مصر مجلس النواب السيسي ألمانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 9:30:02 AM