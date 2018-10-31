بسنت فهمي: زيارات "السيسي" الخارجية بدأت تؤتي ثمارها



وأضافت "فهمي"، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك وفد أمريكي من 44 مستثمرًا زار مصر ومنطقة قناة السويس، وروسيا أيضا اتخذت منطقة في قناة السويس.



وشددت على أن العلاقات مع ألمانيا مختلفة لأن مصر ستلعب دورا مهما في دخول الاستثمارات الألمانية إلى أفريقيا لأن مصر بوابة العالم على أفريقيا، وهي جاهزة أن تلعب هذا الدور بجدارة.

قالت بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إن الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من المشرق إلى المغرب كلها بدأت تؤتي ثمارها.