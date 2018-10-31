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منتخب مصر لفروسية التقاط الأوتاد يتصدر اليوم الأول من بطولة كأس العالم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:05 ص
منتخب مصر لفروسية التقاط الأوتاد يتصدر اليوم الأول من بطولة كأس العالم
فروسية التقاط الأوتاد
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الفجر الرياضي
 

تصدر المنتخب المصري لفروسية التقاط الأوتاد اليوم الأول من بطولة كأس العالم الثالثة التي تقام بأبو ظبي خلال الفترة من 29 أكتوبر  وحتى 3 نوفمبر 2018 وذلك برصيد 129 نقطة، بعدما حقق المركز الأول في منافسات الفرق والمركز الثالث في منافسات الفردي والتي حققها اللاعب غالي صفي الدين ، بينما جاء المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 127.5 نقطة، وحل منتخب جنوب أفريقيا ثالثًا برصيد 127 نقطة، بينما حقق المنتخب العراقي المركز الرابع 125.5 نقطة، ومنتخب الهند خامسًا بمجموع 125 نقطة، ثم منتخب عمان سادسًا برصيد 109,5، ومنتخب الإمارات سابعًا برصيد 107.5 ومنتخبي السودان وباكستان في المركز الثامن مكرر 102 نقطة، ثم منتخب الأردن 98 نقطة وأخيرًا منتخب النرويج برصيد 82 نقطة.

 

ويمثل منتخبنا الوطني راني هاملت ومحمد فوزي و غالي صفي الدين و أحمد زقزوق .

 

يذكر أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة التي أقيمت في مصر عام 2016 وذلك نتيجة للدعم القوي الذي يقدمه مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب الذي وفر جميع متطلبات الفريق للإعداد لهذه البطولة وذلك في سبيل الاحتفاظ باللقب والاستمرار على قمة هذه الرياضة في العالم.

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