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"حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 31 أكتوبر2018 "

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:02 ص
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 31 أكتوبر2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الحُوت -  19 فبراير إلى 20 مارس) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الحُوت:
يبدو أن شكوك الأمس قد تبخرت وأنت الآن منشغل بالتقدم للأمام؛ حاول استخدام هذه الطاقة في البدء في مشروعات جديدة واتخاذ قرارات هامة. بما أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأنت تشعر بالراحة بالنسبة للأمور التي تقوم بها، يمكنك الاستمتاع بالنجاح القادم. لكن لا ترتبط بالكثير من المشروعات وذلك لأن توازنك الداخلي سوف يصبح مهددًا وسوف تتعرض لخطر استنفاذ نفسك. 
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