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عميد كلية طب قصر العيني: يتردد علينا مليون مريض سنويا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:44 ص
عميد كلية طب قصر العيني: يتردد علينا مليون مريض سنويا
الدكتورة هالة صلاح الدين
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العيني، إن هناك 106 ألف مريض يترددون على المستشفى الجامعي في كلية طب قصر العيني شهريا، وحوالي مليون مريض سنويا.

وأشارت "صلاح الدين"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "cbc"، إلى أنه يتم إجراء 7400 عملية جراحية في الشهر، ما بين العمليات الجراحية العامة، والأنف والأذن والحنجرة.

وشددت على أن بعض العمليات تصل تكلفتها بدون أتعاب الطبيب إلى 80 ألف جنيها، ولا يدفع منها المريض شيئا، وهنا يأتي دور التبرعات التي يتم جمعها، موضحة أن أعضاء هيئة التدريس وأصدقائهم ومعارفهم جميعم يتبرعون للمستشفى.

ولفتت إلى أن الميزانية الربع سنوية هي حوالي 200 مليون جنيها، ولكي تقدم الجامعة خدمة طبية أفضل يحتاجون إلى ثلاثة أضعاف هذه الميزانية.

وردًا على ما يُقال بإنه يُطلب من المريض شراء بعض المستلزمات، أكدت أن ذلك يحدث في أضيق الحدود.
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