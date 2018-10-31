مارسيلينيو يكشف عن استعدادات الخفافيش لمواجهة إيبرو بكأس الملك

أكد مارسيلينو جارسيا المدير الفني لفريق فالنسيا الإسباني، أن لاعبه سانتي مينا هو لاعب جيد بالنسبة للفريق، حيث كان حاسمًا في مباراة إيبرو بكأس ملك إسبانيا بعد تسجليه الهدفين، وهذا ما يحتاجه الفريق لتسجيل الانتصارات.

وقال مارسيلينو خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة فالنسيا وإيبرو: "بدأنا بشكل جيد ولعبنا بواقعية وكان لنا فرص للتسجيل كرة جاميرو وبعدها فيزو بعدها وجاء الطرد بدقيقة 30 وتراجع الخصم بشكل كبير رغم ذلك كان لدينا فرص ثم جاء الهدف من كرة ثابتة وكان رد فعل الفريق جيد وسجلنا هدفين وكان يمكننا تسجيل أكثر".

وأضاف: "عندما تلعب امام فريق يدافع 10 لاعبين فإن الهدف الأول هو من يصنع الفارق، إذا لم تسجل تصبح الامور معقدة".

وواصل: "دانييل واس عندما تم التوقيع معه كنا نعرفه جيدا متعدد الاستخدامات يعطيك العديد من الاحتمالات، أنه يتكيف للعب في خط الوسط وعلى الجانب".

وتابع: "مباراة اليوم في الكأس اردنا الفوز وأن نؤدي بأقل قدر ممكن من الجهد والتفكير في مباراة السبت، امام جيرونا هناك خيارات مختلفة".

وأكمل: "استنتاجات المباراة، علينا أن نفرق بين ماهو الكأس والجولة الأولى وما هو الدوري، لعبنا مباراة تنافسية امام بلباو، و 45 دقيقية في الشوط الثاني امام يونع بويز في دوري ابطال اوربا".

واستطرد: "المنافس اليوم إيبرو فهو فريق يأتي من نتائج إيجابية يلعب بخطة 5 - 4 - 1، كانت لدينا مشاكل في إرضية الملعب فلذلك عندما تلعب امام فريق أقل منك إذا لم تمضي قدما فستواجهك صعوبات".

وأتم "فرحة الهدف الثاني أنه شعور يعطي لي الكثير، أنا اراها حالة معنوية جيدة، من الطبيعي أن تكون متوتر قليلا، الفريق يريد الفوز واللاعبون يعانون ولكن لديهم علاقة جيدة فيما بينهم".