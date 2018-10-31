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اخبار مانشستر يونايتد - جناح بوروسيا دورتموند المتألق على رادار مانشستر يونايتد

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:45 ص
اخبار مانشستر يونايتد - جناح بوروسيا دورتموند المتألق على رادار مانشستر يونايتد
جادون سانشو
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عمر عبد العزيز
 

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يتجه لدعم خط هجومه خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير، بتوجيه من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

 

ووفقًا لم ذكرته صحيفة "ESPN" الأمريكية، أمس الثلاثاء، فإن مانشستر يونايتد هو النادي المفضل، للتعاقد مع جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل.

 

ويلعب الجناح الإنجليزي الرائع سانشو بصفوف الفريق الأصفر على سبيل الإعارة، قادمًا من مانشستر سيتي، ويقدم مستويات رائعة هذا الموسم، حيث شارك في 13 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وسجل 7 أهداف.

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