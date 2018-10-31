"التاريخ بيقول".. الأهلي لا يخسر في "ذهاب" النهائي الإفريقي والتعادل سيد الموقف أمام التوانسة

يخوض فريق الأهلي مواجهة صعبة ضد نظيره الترجي التونسي مساء الجمعة على إستاد "برج العرب" ضمن ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، حيث سبق ولعب المارد الأحمر النهائي الإفريقي 11 مرة، نجح في حصد اللقب 8 مرات، وفشل في 3 مناسبات.

ولم يخسر الأهلي خلال مباريات "ذهاب" نهائي أفريقيا طوال تاريخه، حيث حقق 9 تعادلات وانتصارين خلال الـ11 مشاركة السابقة في المباريات النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقابل الأهلي مع أندية تونس في نهائي دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، وكانت مباراة "الذهاب" بينهما تنتهي دائمًا بالتعادل (2 سلبي – 2 إيجابي)، وحصد المارد الأحمر اللقب علي حساب الأندية التونسية 3 مرات وخسر مرة وحيدة عام 2007 أمام النجم الساحلي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ نتائج مباريات الأهلي في "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا:-

1982:

فاز الأهلي في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على أشانتي كوتوكو الغاني بثلاثية نظيفة في القاهرة، وانتهى لقاء الإياب في غانا بالتعادل الإيجابي 1-1 وتوج المارد الأحمر باللقب.

1983:

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي ضد أشانتي كوتوكو الغاني في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 1987 بالقاهرة، وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في لقاء الإياب في غانا، وتوج كوتوكو باللقب القاري.

1987:

تعادل الأهلي سلبيًا مع الهلال السوداني على ملعب الأخير في لقاء الذهاب، وفاز المارد الأحمر في مصر بثنائية نظيفة وتوج باللقب الأفريقي.

2001:

حقق الأهلي تعادلًا ثمينًا أمام ماميلودي صن داونز بهدف لمثله في لقاء الذهاب بـ"جوهانسبرج"، وفاز المارد الأحمر في لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثية نظيفة سجلها (خالد بيبو) وتوج باللقب.

2005:

تعادل الأهلي سلبيًا في لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي التونسي على الملعب الأوليمبي بمدينة "سوسة"، وفاز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب على إستاد "الكلية الحربية" وسجل الأهداف (محمد أبوتريكة – اسامة حسني – محمد بركات) وتوج الأحمر باللقب الأفريقي الرابع.

2006:

تعادل الأهلي مع الصفاقسي التونسي في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 1- 1 بالقاهرة، وحقق المارد الأحمر فوزًا تاريخيًا بهدف دون رد في لقاء العودة على استاد "رادس" سجله محمد أبوتريكة وتوج الأحمر باللقب الأفريقي.

2007:

تعادل الأهلي سلبيًا مع النجم الساحلي في لقاء الذهاب بتونس، قبل أن يتلقي المارد الأحمر هزيمة مفاجئة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام النجم في لقاء العودة بالقاهرة، ليتوج الفريق التونسي باللقب القاري.

2008:

فاز الأهلي على نظيره القطن الكاميروني بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب بالقاهرة سجلهما (وائل جمعة - فلافيو، وتعادل الفريقين 2-2 في الكاميرون سجل الأهداف (أحمد حسن – شادي محمد)، وتوج المارد الأحمر باللقب الأفريقي.

2012:

تعادل الأهلي مع الترجي 1-1 في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2012 والذي اقيم على استاد "برج العرب"، قبل أن يفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في لقاء الإياب على الملعب الأوليمبي بـ"رادس" وتوج باللقب الأفريقي السابع.

2013:

تعادل الأهلي مع أورلاندو بيراتيس بهدف لمثله في لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد في لقاء الإياب بالقاهرة، وتوج باللقب الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه.

2017:

تعادل الأهلي مع الوداد المغربي بهدف لمثله في لقاء الذهاب على ملعب "برج العرب"، وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في لقاء الإياب على ملعب "محمد الخامس" بالمغرب، وتوج الوداد باللقب الأفريقي.