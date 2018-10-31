"الغيطي" يحاور مصطفى ثابت: "مصر تنفتح على العالم.. ولا يوجد مصالحة مع قطر.. والنظام الإيراني مجرم" (تفاصيل)
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:24 صالفجر
أجرى الإعلامي محمد الغيطي، حوارًا مع الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "الفجر"، خلال برنامجه "صح النوم"، المذاع عبر فضائية "LTC"، مساء الثلاثاء، للتعليق على الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لألمانيا، وعدد من القضايا السياسية، والمشكلات التي تخص المواطن المصري بشكل خاص.
ووجه الدكتور مصطفى ثابت، في بداية اللقاء، رسالة للشباب والشعب المصري، قائلًا: "إحنا كدا كدا عايشين لازم نتفاءل، رغم الظروف الصعبة، والله لايضيع أجر من أحسن عمل".
وأضاف "ثابت"، مخاطبًا المصريين: "أحسنوا العمل، وتفائلوا".
وأكد أن هناك بارقة أمل خلال الفترة الأخيرة في الجامعات المصرية، حيث بدأ الشباب في عقد مؤتمرات، وبدأت أسر طلابية تعود مرة أخرى.
وعقب "ثابت"، على التوجه شرقًا نحو كوريا لحل مشكلة الإنترنت، قائلًا: "مصر تنفتح على العالم أجمع في شتى المجالات، وهذا يقلل الضغوط عليها".
وأكد أن ملف التكنولوجية في مصر مأساة، معقبًا: "الحاجة أم الاختراع"، مشيرًا إلى أن ولاء المواطن للوطن لن يتم إلا بسهولة حصوله على الخدمات، مشددًا على ضرورة توفير الخدمات الحكومية إلكترونيًا للتيسير على المواطنين.
وأضاف الدكتور مصطفى ثابت، أن مصر رائدة في فكرة منتدى شباب العالم، وهي فكرة بدأت من مجموعة شباب مصريين، والرئيس طلب عقده بشكل سنوي.
وأشار إلى أن جميع منظمي هذا المنتدى شباب، يقومون بجهد ممتاز، وبه تمثيل حكومي، ونحو 5 آلاف شاب من 160 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن منتدى شباب العالم، سيكون مبهر للعالم أجمع هذا العام.
وتنطلق فعاليات النسخة الثانية للمنتدى من مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، ويستمر توافد الشباب المشاركين فى المنتدى الذين يصل عددهم إلى أكثر من 5000 شاب وشابة من 160 دولة، على دفعات حتى يوم 31 أكتوبر الجاري، استعدادًا لانطلاق ورش العمل التحضيرية التى تسبق انطلاق أعمال المنتدى، والتى تناقش عدة قضايا منها "أجندة 2063: أفريقيا التي نريدها، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو عالم متكامل".
واستبعد الدكتور مصطفى ثابت، أن يكون هناك مصالحة قطرية خلال 2019، معقبًا: "أمر صعب جدًا".
وأوضح أن هناك ضغوط على المملكة العربية السعودية، عقب مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، وتصريحات المملكة حول قطر منطقية جدًا في هذا التوقيت.
وشدد على أن النظام الإيراني نظام مجرم لايقل عن إسرائيل، وله دور كبير فيما يحدث في اليمن، وهو متواطئ مع النظام القطري.
ولفت ثابت، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لألمانيا، من أهم الزيارات خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أصبح يزور الدول والمؤسسات وليس لقاء قادة الدول فقط.
وتابع أن ألمانيا أهم دولة في الاتحاد الأوروبي، والتقاء الرئيس السيسي بأهم سلطة في ألمانيا وهو رئيس الدولة، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ولقاء العناصر الألمانية المختلفة ينعكس بشكل مباشر من خلال العلاقات الثنائية بين الطرفين، مشددًا على أن إنجازات ألمانيا في مجال الطاقة وتدريب المصريين واضحة.
وأشار رئيس تحرير موقع "الفجر"، إلى أن مجموعة العشرين أسست لأهداف اقتصادية بحتة، وأضيف لها تجفيف منابع الإرهاب بفضل مصر، مؤكدًا اعتراف ألمانيا بشكل أساسي بدور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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