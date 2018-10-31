"الغيطي" يحاور مصطفى ثابت: "مصر تنفتح على العالم.. ولا يوجد مصالحة مع قطر.. والنظام الإيراني مجرم" (تفاصيل)

أجرى الإعلامي محمد الغيطي، حوارًا مع الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع " الفجر "، خلال برنامجه " صح النوم "، المذاع عبر فضائية " LTC "، مساء الثلاثاء، للتعليق على الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لألمانيا، وعدد من القضايا السياسية، والمشكلات التي تخص المواطن المصري بشكل خاص.





مصطفى ثابت لـ"المصريين": "أحسنوا العمل.. وكدا كدا عايشين لازم نتفاءل" (فيديو) ووجه الدكتور مصطفى ثابت، في بداية اللقاء، رسالة للشباب والشعب المصري، قائلًا: "إحنا كدا كدا عايشين لازم نتفاءل، رغم الظروف الصعبة، والله لايضيع أجر من أحسن عمل".

وأضاف "ثابت"، مخاطبًا المصريين: "أحسنوا العمل، وتفائلوا".



مصطفى ثابت يُطالب بتوفير الخدمات الحكومية إلكترونيًا للتيسير على المواطنين (فيديو) وأكد أن هناك بارقة أمل خلال الفترة الأخيرة في الجامعات المصرية، حيث بدأ الشباب في عقد مؤتمرات، وبدأت أسر طلابية تعود مرة أخرى.

وعقب "ثابت"، على التوجه شرقًا نحو كوريا لحل مشكلة الإنترنت، قائلًا: "مصر تنفتح على العالم أجمع في شتى المجالات، وهذا يقلل الضغوط عليها".

وأكد أن ملف التكنولوجية في مصر مأساة، معقبًا: "الحاجة أم الاختراع"، مشيرًا إلى أن ولاء المواطن للوطن لن يتم إلا بسهولة حصوله على الخدمات، مشددًا على ضرورة توفير الخدمات الحكومية إلكترونيًا للتيسير على المواطنين.

مصطفى ثابت: منتدى الشباب سيكون مبهر للعالم أجمع هذا العام (فيديو) وأضاف الدكتور مصطفى ثابت، أن مصر رائدة في فكرة منتدى شباب العالم، وهي فكرة بدأت من مجموعة شباب مصريين، والرئيس طلب عقده بشكل سنوي.

وأشار إلى أن جميع منظمي هذا المنتدى شباب، يقومون بجهد ممتاز، وبه تمثيل حكومي، ونحو 5 آلاف شاب من 160 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن منتدى شباب العالم، سيكون مبهر للعالم أجمع هذا العام.

وتنطلق فعاليات النسخة الثانية للمنتدى من مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، ويستمر توافد الشباب المشاركين فى المنتدى الذين يصل عددهم إلى أكثر من 5000 شاب وشابة من 160 دولة، على دفعات حتى يوم 31 أكتوبر الجاري، استعدادًا لانطلاق ورش العمل التحضيرية التى تسبق انطلاق أعمال المنتدى، والتى تناقش عدة قضايا منها "أجندة 2063: أفريقيا التي نريدها، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو عالم متكامل".

مصطفى ثابت: تحقيق المصالحة القطرية خلال 2019 أمر صعب جدًا (فيديو) واستبعد الدكتور مصطفى ثابت، أن يكون هناك مصالحة قطرية خلال 2019، معقبًا: "أمر صعب جدًا".

وأوضح أن هناك ضغوط على المملكة العربية السعودية، عقب مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، وتصريحات المملكة حول قطر منطقية جدًا في هذا التوقيت.

وشدد على أن النظام الإيراني نظام مجرم لايقل عن إسرائيل، وله دور كبير فيما يحدث في اليمن، وهو متواطئ مع النظام القطري.