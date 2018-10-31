دومينيك حوراني تتنكر في زي مرعب خلال احتفالها بالهالوين (صور)
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:58 ص
شاركت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" خلال احتفالها بعيد الهالوين.
وظهرت حوراني خلال الصور وهي ترتدي ملابس سوداء مرعبة، فيما نالت الصور إعجاب متابعيها.
يذكر أنه يعرض لدومينيك حاليًا مسلسل "سرايا حمدين"، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الوطن العربي، منهم الفنان محمد ثروت، ونيرمين ماهر وراندا البحيري، وهو من إنتاج ياسر سليم، وحقق المسلسل نسب مشاهدات عالية خلال عرضه.
يذكر أنه يعرض لدومينيك حاليًا مسلسل "سرايا حمدين"، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الوطن العربي، منهم الفنان محمد ثروت، ونيرمين ماهر وراندا البحيري، وهو من إنتاج ياسر سليم، وحقق المسلسل نسب مشاهدات عالية خلال عرضه.
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