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اخبار ريال مدريد - بيريز يواصل مساعيه لاستعادة مورينيو مرة أخرى

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:48 ص
اخبار ريال مدريد - بيريز يواصل مساعيه لاستعادة مورينيو مرة أخرى
جوزيه مورينيو
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عمر عبد العزيز
 

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أمس الثلاثاء، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يسعى للتعاقد مع مدرب على مستوى عالٍ خلال الفترة المقبلة.

 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن فلورنتينو بيريز يريد إعادة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تدريب ريال مدريد مرة أخرى.

 

ويتولى البرتغالي مورينيو تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكنه لم يقدم المأمول منه، ويسير بشكل غير مرضي لجماهير الشياطين الحمر، مما قد يعجل برحيله.

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