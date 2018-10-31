ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ناعومي واتس تتعاقد على بطولة سلسلة "Game of Thrones" الجديدة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:42 ص
ناعومي واتس تتعاقد على بطولة سلسلة Game of Thrones الجديدة
طباعة
 
تعاقدت الممثلة الإنجليزية الشهيرة ناعومي واتس، على بطولة النسخة الجديدة من مسلسل الحروب الشهير "Game of Thrones" والذي يتم التحضير له خلال الوقت الحالي.

السلسلة الجديدة من تأليف الكاتبة الإنجليزية الشهيرة جاين جولدمان، وتُعد واحدة من 5 مشاريع أخرى يتم العمل عليها حاليا.

أما القصة فهي تدور قبل آلاف السنين أحداث المسلسل الأصلية، حول سجلات العالم القديم من أبطال العصر الذهبي في أشد أوقاتهم ظلامًا، وما تحتويه من أسرار تاريخ ويستروس المرعبة، وصولًا إلى أسرار الشرق وأسطورة ستاركس.
المزيد عن: نجوم الفن ناعومي واتس ممثلة مشاهير مزيكا فن عالمية سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 6:30:01 AM