ناعومي واتس تتعاقد على بطولة سلسلة "Game of Thrones" الجديدة

تعاقدت الممثلة الإنجليزية الشهيرة ناعومي واتس، على بطولة النسخة الجديدة من مسلسل الحروب الشهير "Game of Thrones" والذي يتم التحضير له خلال الوقت الحالي.





السلسلة الجديدة من تأليف الكاتبة الإنجليزية الشهيرة جاين جولدمان، وتُعد واحدة من 5 مشاريع أخرى يتم العمل عليها حاليا.





أما القصة فهي تدور قبل آلاف السنين أحداث المسلسل الأصلية، حول سجلات العالم القديم من أبطال العصر الذهبي في أشد أوقاتهم ظلامًا، وما تحتويه من أسرار تاريخ ويستروس المرعبة، وصولًا إلى أسرار الشرق وأسطورة ستاركس.