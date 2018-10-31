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الخميس.. "وهم كوتار" بالهناجر ضمن فعاليات القومي للسينما

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:25 ص
الخميس.. وهم كوتار بالهناجر ضمن فعاليات القومي للسينما
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يعرض الخميس المقبل الفيلم الروائي القصير "وهم كوتار" ضمن مسابقة فعاليات المهرجان القومي للسينما المصرية، إخراج برهان حنفي، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية. 

فعاليات المهرجان القومي للسينما المصرية تحت هذا العام تحت شعار "السينما لحظات لاتنسى"، حيث انعقدت دورته الحالية في 29 أكتوبر الجاري وتمتد حتى 4 نوفمبر المقبل، تحت رئاسة المخرج الكبير سمير سيف.

ويحضر عرض الفيلم المخرج سمير سيف رئيس المهرجان، الفنان الكبير محمود حميدة، وكمال أبو رية، وعلاء مرسي،ومفيد عاشور،وندى بسيوني، ومحسن أحمد مدير التصوير، ومأمون مدير التصوير والمخرج خالد بهجت، وعدد كبير من النجوم.

وتعقد ندوة فنية عقب الفيلم وحوار مفتوح مع الجمهور لمناقشة وجهة النظر والرد على الأسئلة.

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