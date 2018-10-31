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عضو اتحاد الكرة يكشف سبب الخلاف الذي حدث أثناء الانتخابات التكميلية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:19 ص
عضو اتحاد الكرة يكشف سبب الخلاف الذي حدث أثناء الانتخابات التكميلية
الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
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ريهام عبد المحسن
 

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الخلاف الذي حدث أثناء الانتخابات التكميلية للجبلاية مسئولية الجهات التنظيمية.

 

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " الخلاف الذي حدث أثناء الإنتخابات التكميلية هو مسئولية الجهات التنظيمية في اتحاد الكرة".

 

وأضاف: "كان لدينا اقتراح بإقامة الدوري على مجموعتين والضغوط ستزيد على الأهلي والمصري لوصولهما لمراكز متقدمة في البطولات الإفريقية".

 

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً: " حسام حسن تألق مع المصري ومن خلال إمكانيات بيراميدز ستظهر مهارته".

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