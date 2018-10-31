7 مباريات مرتقبة في الصعيد بدوري القسم الثاني

يقام في الثانية والنصف من عصر الخميس سبع مواجهات مرتقبة بالجولة التاسعة للمجموعة الأولى للقسم الثاني.

على ملعب استاد بنى سويف يقام لقاء القمة بين الأشقاء نادي بنى سويف المتصدر بقيادة محمد يوسف برصيد 16 نقطة مع فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الخامس بقيادة أيمن الجمل برصيد 13 نقطة.

وعلى ملعب استاد اسوان، يستضيف فريق أسوان صاحب المركز الثاني بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 16 نقطة نظيره فريق نادى طهطا صاحب المركز السابع بقيادة اسامه البلم برصيد 12 نقطة.

وعلى استاد الالمونيوم، يلتقي نادى الالمونيوم العاشر بقيادة أشرف عرب برصيد 9 نقاط مع فريق نادى المنيا صاحب المركز الرابع بقيادة طارق السيد برصيد 14 نقطة.

وعلى ملعب نادى ديروط، يستضيف نادى ديروط صاحب المركز السادس بقيادة عماد سمير برصيد 13 نقطة نظيره فريق نادى النصر للتعدين صاحب المركز الثالث بقيادة عطيه صابر برصيد 14 نقطة.

وعلى ملعب نادى الإعلاميين، يلتقي نادى الإعلاميين صاحب المركز التاسع بقيادة جميل حلمي برصيد 10 نقاط مع فريق الوليديه صاحب المركز قبل الأخير بقيادة محمد السيد مانى بعد أقاله عمر حلمي برصيد 4 نقاط.

وعلى ملعب ملوي، يلتقي نادى مركز شباب ناصر ملوي الاخير بقيادة الشرقاوي محمد برصيد نقطتين مع نادى الفيوم صاحب المركز الثامن بقيادة بركات ابراهيم برصيد 10 نقاط.

وعلى استاد سوهاج يلتقي نادى سوهاج صاحب المركز 11 بقيادة عصام مرعى برصي د9 نقاط مع نظيره فريق التحرير صاحب المركز 12 بقيادة محمد عبد الله برصيد 6 نقاط.

- ترتيب المجموعة الأولى:

1- بنى سويف 16 نقطة

2- اسوان 16 نقطة

3- النصر للتعدين 14 نقطة

4- المنيا 14 نقطة

5- تليفونات بنى سويف 13 نقطة

6- ديروط 13 نقطة

7- طهطا 12 نقطة

8- الفيوم 10 نقاط

9- الاعلاميين 10 نقاط

10- الالمونيوم 9 نقاط

11- سوهاج 9 نقاط

12- التحرير 6 نقاط

13- الوليديه 4 نقاط

14- ناصر ملوي نقطتين