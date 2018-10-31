بعد غياب 30 عاما.. "Bon Jovi" تحيي حفلا في موسكو

أعلنت فرقة الروك العالمية "Bon Jovi" عن نيتها إحياء حفل غنائي في العاصمة الروسية موسكو بعد أن غابت 3 عقود تقريبا.





وأشارت رئيسة مؤسسة "AV Entertainment" السياحية، ناديجدا سولوفيوفا، إلى أن الفرقة ستحيي الحفل المنتظر في ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية، ومن المتوقع أن يحضره أكثر من 40 ألف شخص.





أما البطاقات لحضور الحفل المنتظر فتم بالأمس بيعها، في شبابيك بيع التذاكر بملعب "لوجنيكي" والعديد من أماكن بيع بطاقات الحفلات في موسكو، وسيتراوح سعر البطاقة ما بين 3 و20 ألف روبل (46 إلى 307 دولارات).