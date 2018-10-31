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5 مواجهات مرتقبة لـ"صلاح" مع ليفربول في شهر نوفمبر.. تعرف عليها

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:58 ص
5 مواجهات مرتقبة لـصلاح مع ليفربول في شهر نوفمبر.. تعرف عليها
ليفربول
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منى شكري
 

يستعد الفريق الأول بنادي ليفربول والمحترف في صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، لخوض عدد من المواجهات القوية خلال شهر نوفمبر سواء في بطولة الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

 

وفيما يلي نرصد لكم جدول مباريات ليفربول الإنجليزي في شهر نوفمبر:

 

1- أرسنال × ليفربول:

يوم السبت المقبل والموافق 3 نوفمبر في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

 

2- النجم الأحمر × ليفربول:

يوم الثلاثاء المقبل والموافق 6 نوفمبر في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

3- ليفربول × فولهام:

يوم الأحد والموافق 11 نوفمبر في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

 

4- واتفورد × ليفربول:

يوم 24 نوفمبر في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مدينة القاهرة، في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

5- باريس سان جيرمان × ليفربول:

يوم 28 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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