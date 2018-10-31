أخبار بيراميدز| التوأم يستعيد الذكريات مع منصور وحمدي بالتدريبات

حرص حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، على عقد جلسة مع أحمد أيمن منصور ومحمد حمدي لاعبا الفريق، على هامش التدريبات التي أقيمت أمس بالدفاع الجوي.

واستعاد منصور وحمدي، ذكريات الماضي مع التوأم حسن، حينما كانوا من ضمن اكتشافتهم داخل صفوف المصري البورسعيدي، قبل انتقالهم لصفوف بيراميدز مطلع الموسم الحالي.

وتلقى حمدي، تهنئة خاصة من التوأم على مستواه خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى انضمامه لقائمة المنتخب الوطني، مطالبينه بالحفاظ على أدائه خلال الفترة المقبلة.

وكان حسام حسن، تولى مسئولية تدريب بيراميدز سبورت عقب رحيلهم عن تدريب المصري البورسعيدي، بعد الإخفاق الإفريقي.