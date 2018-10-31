تعرف على موعد حفل نجوى كرم المرتقب بالأردن





تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي لها بالأردن، وذلك يوم 23 نوفمبر المُقبل.





وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور قبل 3 أسابيع من موعد الحفل المرتقب الذي تحيه نجوى كرم في إحدى المنتجعات السياحية.





ومن المنتظر أن تشدو نجوى خلال الحفل بباقة من أغانيها التي تلاقي تفاعلًا كبيرًا من كل محبيها وعشاقها، مثل: "ما في نوم، هيدي حكي، يخربيتك"، وغيرها من الأغاني.







