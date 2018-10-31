صلاح عبد الفتاح يفوز بمنصب أمين الصندوق للترسانة

فاز صلاح عبد الفتاح بمنصب أمين الصندوق بنادي الترسانة بعدما حصل على نسبة كبيرة من أصوات أعضاء الجمعية العمومية والتي تصل إلى 2753 صوتا، بينما كان هناك 386 صوتا غير موافق على توليه هذا المنصب و160 صوت باطل.

يذكر أنه كان يلزم لاكتمال الانتخابات التكميلية والتصويت على منصب أمين الصندوق الوصول لـ2500 صوت على الأقل، وقد تم تجاوز تلك النسبة المحددة قبل إعلان غلق الصناديق.

وقد أعرب عبد الفتاح عن سعادته الكبيرة بثقة أعضاء الجمعية العمومية به، ووعد بأنه سيبذل أقصى جهده لعودة الترسانة للدورى الممتاز مرة أخرى ، كما أكد بأن الفريق الأول لكرة القدم سيكون أول اهتماماته بالفترة القادمة.