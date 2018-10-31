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الإصابة تبعد نجم الترسانة عن الملاعب 6 شهور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:26 ص
الإصابة تبعد نجم الترسانة عن الملاعب 6 شهور
السيد حمدي
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شيماء الجلاد
 

تعرض لاعب فريق الترسانة "السيد حمدس" للإصابة فى مباراة الشواكيش وسيراميكا كيلوباترا التى أقيمت الخميس الماضي على ملعب السويس، والتي انتهت بفوز سيراميكا كيلوباترا بهدف دون رد .

 

وبعد خضوع اللاعب للأشعة والفحوصات أكد الجهاز الطبي للفريق أنه مصاب بقطع بالرباط الصليبي وسيحتاج لمدة 6 شهور كي يتعافى ويعود للملاعب.

 

ويستعد فريق الترسانة لمواجهة فريق جمهورية شبين الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الجولة الثانية بالدوري القسم الثاني ويسعى للفوز بها لمواصلة زحفه نحو الصدارة مرة أخرى.

المزيد عن: رياضة السيد حمدي الرباط الصليبي الترسانة الاصابة
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