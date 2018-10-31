مشاهدة مباراة أرسنال وبلاكبول بث مباشر اليوم الاربعاء 31-10-2018 (كأس رابطة المحترفين) يلا شوت -كورة لايف- كول كورة

يلتقي فريق أرسنال الذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني مع فريق بلاكبول، في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات دور الـ32 لكأس الرابطة الإنجليزية.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق أرسنال مباراة اليوم بحثا عن تفادي مفاجآت كأس الرابطة، وتحقيق فوز مطمئن، وكان المدفعجية قد تعادلوا إيجابيا 2-2 في أخر مباراة لهم بالدوري أمام كريستال بالاس، وتعد هذه المباراة هي الثانية لفريق نادي ارسنال الانجليزي في كاس الرابطة الانجليزية وكانت أول مباراة يخوضها ارسنال في هذه البطولة يوم الاربعاء 26 سبتمبر الماضي، وواجه فيها فريق نادي برينتفورد في الدور الثالث من كاس الرابطة الانجليزية في مباراة قد انتهت بفوز ارسنال بنتيجة 3-1.

ويغيب النجم المصري محمد النني عن تشكيلة فريقه في مباراة اليوم بعد تعرضه لإصابة قوية في مران الفريق بالأمس.

وعلى الجانب الأخر خاص فريق بلاكبول 3 مباريات للوصول لهذا الدوري، وكانت أخر مباراة يخوضها بلاكبول في هذه البطولة يوم الثلاثاء 25 سبتمبر الماضي، وواجه فريق نادي كوينز بارك رينجرز في مباراة قد انتهت بفوز بلاكبول بنتيجة 2-0.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة أرسنال وبلاكبول في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.