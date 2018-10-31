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أمين عام الأمم المتحدة يعلن تعيين خليفة دي مستورا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:14 ص
أمين عام الأمم المتحدة يعلن تعيين خليفة دي مستورا
الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو جوتيريس
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أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس مجلس الأمن الدولي في خطاب، الثلاثاء، أنه ينوي تعيين الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون خلفاً للمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل.

ونقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية، إن بيدرسون، وهو حاليا سفير النرويج لدى الصين، حصل على موافقة غير رسمية من الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وكتب غوتيريس "عند اتخاذ هذا القرار، قمت بالتشاور على نطاق واسع، بما في ذلك مع حكومة الجمهورية العربية السورية. السيد بيدرسن سيدعم الأطراف السورية، من خلال تسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل ويعتد به، ويلبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوري". حسب ما نقلت رويترز.

وسيحل بيدرسن محل ستافان دي ميستورا الذي سيتنحى عن منصبه لأسباب عائلية في نهاية نوفمبر الجاري.

وتتركز جهود الأمم المتحدة في الوقت الراهن على محاولة تشكيل لجنة لإعادة كتابة دستور سوريا.

وقال دي ميستورا لمجلس الأمن، الجمعة الماضي، إن سوريا تريد من الأمم المتحدة ببساطة تسهيل جهود إعادة صياغة الدستور، وعدم اختيار ثلث اللجنة التي ستقوم بذلك، مما يمثل "تحديا خطيرا".

يذكر أن بيدرسون شغل في عام 2005 منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، قبل أن يتولى تمثيل النرويج كمندوب دائم في الأمم المتحدة، وهو حاليا سفير بلاده لدى الصين.

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