اليوم.. الاتحاد الآسيوي يعقد اجتماعا ساخنا حول آلية اختيار الرئيس

يشهد صباح اليوم الأربعاء اجتماعًا لكونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلي 47 اتحادا وطنيا بالقارة العملاقة.

وسيشهد الكونغرس نقاشا متصاعدًا حول التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي، خاصة الترشح لمنصب الرئاسة، حيث أن التعليمات الحالية تشترط ترشيح الاتحاد للدولة التي ينتمي لها المترشح إلى جانب ممثلي اتحادين من دولتين أخريين، بنص المادة 38.

الجدير بالذكر، أن التعديل المقترح الذي سيتم التصويت عليه، يجعل المترشح غير محتاج لنيل خطاب من اتحاده الذي ينتمي إليه للتنافس على منصب الرئاسة، بحيث يمكن له الحصول على موافقة ثلاثة اتحادات في القارة.





ويعتبر الاتحاد الكوري هو الأعلى صوتا في رفض هذا التعديل مع قراره المنافسة بمرشحه لي تشونج لسباق الرئاسة، المقرر في العام المقبل، ويؤكد أن التعديل سيتسبب بتضارب وجود أكثر من مرشح من الدولة الواحدة فيما النظام الأساسي الحالي لا يسمح بأن يمثل الدولة الواحدة بأكثر من عضو، بمعنى أنه في حالة فوز المرشح على الرئاسة، لا يجوز أن يضم المكتب التنفيذي للآسيوي أو مجلس "فيفا" مرشحا آسيويا من نفس الجنسية.





واقترحت بعض الاتحادات في اجتماعات جانبية أن يكون التصويت في ماليزيا على التعديلات بشكل انفرادي لكل بند وليس طرحها كلها للتصويت بنعم أو لا، وهو ما يطرح آلية تفيد في منح كل تعديل حقه في المناقشة وإبداء الرأي.





وشهدت أحداث ما قبل الكونجرس انسحاب سبع دول تمثل كتلة جنوب آسيا من اتحاد غرب القارة الذي يترأسه عادل عزت، وذلك قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي يوم الأربعاء اعترافه بالاتحادات الإقليمية الخمسة لديه.





ووقع الاتحاد الآسيوي اتفاقية حقوق تجارية مع وكالة صينية سويسرية للتسويق الرياضي، تمتد بين 2021-2028 بقيمة قدرتها وسائل إعلامية بثلاثة مليارات 400 مليون دولار دون أن تشمل حقوق النقل التلفزيوني لغرب آسيا التي سيتم عرضها للبيع العام المقبل، إلى جانب افتتاح المبنى الجديد للاتحاد القاري بحضور رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو والذي سيتواجد في الكونجرس أيضا.