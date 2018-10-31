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مالا تعرفه عن ميس حمدان في عيد ميلادها

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:59 ص
مالا تعرفه عن ميس حمدان في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 

تحتفل الفنانة الأردنية الشابة ميس حمدان، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها السادس والثلاثين.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١١ معلومة عنها.

١- ولدت ميس في الحادي والثلاثين من أكتوبر ١٩٨٢، في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

٢- تخرجت في كلية التجارة بجامعة القاهرة.

٣- شقيقتيها هما الفنانة مي سليم، والفنانة ومصممة الأزياء دانا حمدان.

٤- كانت بداياتها في عام ٢٠٠٣، من خلال مشاركتها في برنامج "CBM"، والتي أظهرت من خلاله موهبتها في تقليد الفنانين والشخصيات العامة.

٥- شاركت في عدد من المسلسلات الخليجية منها: "خارطة أم راكان"، و"سوالف حريم"، و"قرقيعان 3".

٦- دخلت إلى عادم السينما المصرية في عام ٢٠٠٦، حيث شاركت في فيلم "ظرف طارق" أمام أحمد حلمي.

٧-ظهرت في العديد من الأفلام المصرية من بينها "عمر وسلمى"، و"شارع ١٨"، و"سمكة وصنارة".

٨- قامت بالبطولة النسائية في الفيلم السعودي "كيف الحال".

٩- شاركت في عدد من المسلسلات الناجحة منها "عشق النساء"، و"طريقي"، و"شطرنج".

١٠- قدمت ميس العديد من البرامج التلفزيونية، وشاركت شقيقتيها دانا ومي في تقديم برنامج "Sisters' Soup".

١١- إلى جانب التمثيل وتقديم البرامج، تتمتع ميس بموهبة غنائية، حيث طرحت عدد من الاغانى أشهرها "مسكتلوش".

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