مالا تعرفه عن ميس حمدان في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة الأردنية الشابة ميس حمدان، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها السادس والثلاثين.





وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١١ معلومة عنها.





١- ولدت ميس في الحادي والثلاثين من أكتوبر ١٩٨٢، في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.





٢- تخرجت في كلية التجارة بجامعة القاهرة.





٣- شقيقتيها هما الفنانة مي سليم، والفنانة ومصممة الأزياء دانا حمدان.





٤- كانت بداياتها في عام ٢٠٠٣، من خلال مشاركتها في برنامج "CBM"، والتي أظهرت من خلاله موهبتها في تقليد الفنانين والشخصيات العامة.





٥- شاركت في عدد من المسلسلات الخليجية منها: "خارطة أم راكان"، و"سوالف حريم"، و"قرقيعان 3".





٦- دخلت إلى عادم السينما المصرية في عام ٢٠٠٦، حيث شاركت في فيلم "ظرف طارق" أمام أحمد حلمي.





٧-ظهرت في العديد من الأفلام المصرية من بينها "عمر وسلمى"، و"شارع ١٨"، و"سمكة وصنارة".





٨- قامت بالبطولة النسائية في الفيلم السعودي "كيف الحال".





٩- شاركت في عدد من المسلسلات الناجحة منها "عشق النساء"، و"طريقي"، و"شطرنج".





١٠- قدمت ميس العديد من البرامج التلفزيونية، وشاركت شقيقتيها دانا ومي في تقديم برنامج "Sisters' Soup".





١١- إلى جانب التمثيل وتقديم البرامج، تتمتع ميس بموهبة غنائية، حيث طرحت عدد من الاغانى أشهرها "مسكتلوش".



