مالا تعرفه عن ميس حمدان في عيد ميلادها
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:59 صشيماء عطية
تحتفل الفنانة الأردنية الشابة ميس حمدان، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها السادس والثلاثين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١١ معلومة عنها.
١- ولدت ميس في الحادي والثلاثين من أكتوبر ١٩٨٢، في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.
٢- تخرجت في كلية التجارة بجامعة القاهرة.
٣- شقيقتيها هما الفنانة مي سليم، والفنانة ومصممة الأزياء دانا حمدان.
٤- كانت بداياتها في عام ٢٠٠٣، من خلال مشاركتها في برنامج "CBM"، والتي أظهرت من خلاله موهبتها في تقليد الفنانين والشخصيات العامة.
٥- شاركت في عدد من المسلسلات الخليجية منها: "خارطة أم راكان"، و"سوالف حريم"، و"قرقيعان 3".
٦- دخلت إلى عادم السينما المصرية في عام ٢٠٠٦، حيث شاركت في فيلم "ظرف طارق" أمام أحمد حلمي.
٧-ظهرت في العديد من الأفلام المصرية من بينها "عمر وسلمى"، و"شارع ١٨"، و"سمكة وصنارة".
٨- قامت بالبطولة النسائية في الفيلم السعودي "كيف الحال".
٩- شاركت في عدد من المسلسلات الناجحة منها "عشق النساء"، و"طريقي"، و"شطرنج".
١٠- قدمت ميس العديد من البرامج التلفزيونية، وشاركت شقيقتيها دانا ومي في تقديم برنامج "Sisters' Soup".
١١- إلى جانب التمثيل وتقديم البرامج، تتمتع ميس بموهبة غنائية، حيث طرحت عدد من الاغانى أشهرها "مسكتلوش".
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