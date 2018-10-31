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محمود الشامي يفتح النار على اتحاد الكرة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:53 ص
محمود الشامي يفتح النار على اتحاد الكرة
محمود الشامي
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أحمد شاكر
 

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن المجلس الحالي يصدر صورة أنه نجح في الفترة الماضية ولكن ما حدث في الحقيقة غير ذلك.

 

وقال الشامي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "المجلس أخفق، هناك أكثر من 10 نقاط لم ينجح في المجلس".

 

وتابع: "بعد انتهاء الجمعية العمومية كانت هناك قرارات هدفها تصفية الحسابات وليس تطوير كرة القدم".

 

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