مجدي عبد الغني: الأهلي أقوى من الترجي.. والبطولة العربية مميزة

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، أن الأهلي قادر على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " طبقاً للظروف الموجودة هناك عدالة في تطبيق القوانين على الأندية من حيث حضور الجماهير والاستادات".

وأضاف: "الأهلي سيفوز على الترجي في مباراته المقبلة لأنه أفضل منه".

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً: "أحيي الاتحاد العربي وتركي آل الشيخ تحديداً على نجاحه في تنظيم البطولة العربية وجعلها في مصاف البطولات العالمية".