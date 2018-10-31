مجدي عبد الغني: الأهلي أقوى من الترجي.. والبطولة العربية مميزة
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:45 صريهام عبد المحسن
أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، أن الأهلي قادر على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.
وقال عبد الغني
في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " طبقاً للظروف الموجودة هناك عدالة
في تطبيق القوانين على الأندية من حيث حضور الجماهير والاستادات".
وأضاف: "الأهلي
سيفوز على الترجي في مباراته المقبلة لأنه أفضل منه".
واختتم عبد الغني
تصريحاته قائلاً: "أحيي الاتحاد العربي وتركي آل الشيخ تحديداً على نجاحه في تنظيم
البطولة العربية وجعلها في مصاف البطولات العالمية".
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