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مجدي عبد الغني: الأهلي أقوى من الترجي.. والبطولة العربية مميزة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:45 ص
مجدي عبد الغني: الأهلي أقوى من الترجي.. والبطولة العربية مميزة
الاهلي والترجي
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ريهام عبد المحسن
 

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، أن الأهلي قادر على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

 

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " طبقاً للظروف الموجودة هناك عدالة في تطبيق القوانين على الأندية من حيث حضور الجماهير والاستادات".

 

وأضاف: "الأهلي سيفوز على الترجي في مباراته المقبلة لأنه أفضل منه".

 

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً: "أحيي الاتحاد العربي وتركي آل الشيخ تحديداً على نجاحه في تنظيم البطولة العربية وجعلها في مصاف البطولات العالمية".

 

 

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