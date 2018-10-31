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مشادة على الهواء بسبب تأهيل المعلمين (فيديو)

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:40 ص
مشادة على الهواء بسبب تأهيل المعلمين (فيديو)
مشادة على الهواء بسبب تأهيل المعلمين
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نعيم يوسف
 
وقعت مشادة على الهواء مباشرة في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، بسبب المدرسين وتأهيلهم.

وشدد الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي وأستاذ المناهج، على أن هناك فارق بين الأكاديمي خريج كلية التربية والمدرسين من غير خريجي كليات التربية.

وأوضح أن المدرس لابد أن يحصل على نصف فترة التعليم في كلية التربية، وليس المادة العلمية فقط.

من جانبه، أكد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه يؤيد تعيين المدرسين من خريجي التخصصات المختلفة وليس كليات التربية، وعلى سبيل المثال أن يتم تعيين خريجي كليات العلوم في مهنة مدرسي مادة الفيزياء.


المزيد عن: مجلس النواب تأهيل المعلمين المعلمين التعليم
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