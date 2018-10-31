مصطفى يونس: العودة لملعب بورسعيد هدفنا الأول مع المصري

أكد مصطفى يونس مدير الكرة بالنادي المصري، أن هدفه الأول هو اللعب على ملعب بورسعيد في الفترة المقبلة.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة البلد: "بورسعيد جزء أصيل من مصر".

وتابع: "هدفنا هو العودة للعب في ملعب بورسعيد هذا حق أصيل لنا، سنتحدث مع كافة الجهات للحصول على الموافقة الأمنية أو وجود سبب مقنع لرفض اللعب".