أسبريلا: أنا المحترف الأفضل بالدوري السعودي.. وهذا هو الفريق الأقرب لحصد اللقب

صرح النجم الكولومبي دانيلو أسبريلا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء السعودي، أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هو أفضل مسابقة في قارة آسيا، وأن الدوري يضم العديد من اللاعبين المميزين.

وقال أسبريلا في لقاء مع برنامج "في المرمى": "يعجبني سلمان الفرج لاعب الهلال، وأعتبره أكثر لاعب متميز في أدائه، لأنه يمتلك أسلوبا مختلفا وتمريراته دقيقة، ويقدم كرة قدم بأسلوب سلس".

وأكد أنه يعتبر نفسه أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي، مضيفًا: "تلقيت عدة عروض من أندية خارج السعودية، ولكن قررت الاستمرار هنا لأنني أحب الفيحاء كثيرًا".

واختتم: "أفضل فريق برأيي هو الهلال، وخسرنا أمامه بسبب ضربة جزاء، ولا يمكن الحكم على هوية بطل الدوري لأن المسابقة مازالت في جولاتها الأولى، وأتوقع أن الهلال أقرب لنيل المركز الأول لكن علينا الانتظار لمعرفة ذلك".