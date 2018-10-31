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العميد: إدارة المصري لم تدعمنا في الدور قبل النهائي للكونفدرالية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:07 ص
العميد: إدارة المصري لم تدعمنا في الدور قبل النهائي للكونفدرالية
حسام حسن
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ريهام عبد المحسن
 

كشف حسام حسن المدير الفني لبيراميدز كواليس رحيله عن المصري والأسباب التي دفعته لذلك، كما طالب الجمهور باللعب على استادهم.

 

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " رحيلي عن المصري لم يأت فجأة وكنت قد صرحت بأني سارحل لو أجبرني النادي على ذلك وهذا ما حدث".

 

وأضاف :"كان هناك أمور غير طبيعية تحدث في النادي مثل احتكاك الجمهور بمجلس الإدارة الذي منعهم في فترة من حضور تدريبات الفريق بالإضافة لحرماننا من التدريب وإقامة المعسكرات خارج مصر على الرغم من ادعائهم بعدم وجود إمكانيات مادية وبعد ذلك مطلوب منا المشاركة في البطولات الأفريقية".

 

وتابع :"كما أني فوجئت ببيع لاعبي المصري بدون علمي وجمهور بورسعيد نقطة ضعفي وكنت أتمنى إكمال مشواري في المصري".

 

وأردف قائلا : "إدارة المصري لم تدعمنا في الدور قبل النهائي للكونفدرالية".

 

واستطرد قائلا: "سعيد بما حققته مع المصري وكنت أنتظر من مجلس الإدارة أن يعمل لجلب حقوق النادي".

 

واختتم حسن تصريحاته قائلاً: " شرف لي التواجد مع المصري في أي وقت وأطالب مجلس الإدارة بدراسة القرارات قبل اتخاذها واطالب الجمهور باللعب على ستاد بورسعيد ".

المزيد عن: رياضة حسام حسن الكونفيدرالية العميد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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