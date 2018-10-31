ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أحمد حسن: الجميع في بيراميدز سيتكاتف من أجل نجاح حسام حسن في مهمته

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:57 ص
أحمد حسن: الجميع في بيراميدز سيتكاتف من أجل نجاح حسام حسن في مهمته
احمد حسن
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

أكد أحمد حسن المستشار الفني لبيراميدز اف سي، أن الجميع في النادي سيتكاتف من أجل إنجاح مهمة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول.

 

وقال حسن في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي : "كلنا سنكون وسائل مساعدة لنجاح مهمة حسام حسن وهذا التوقيت كان يحتاج له لأنه على علم بإمكانيات اللاعبين وقدراتهم".

 

واختتم: "ننتظر حصد ثمار جهودنا في الفترة الماضية وننتظر أن نكون في مكان مناسب في الدوري الممتاز والمنافسة عليه".

المزيد عن: رياضة حسام حسن بيراميدز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد حسن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 3:20:02 AM