أحمد حسن: الجميع في بيراميدز سيتكاتف من أجل نجاح حسام حسن في مهمته

أكد أحمد حسن المستشار الفني لبيراميدز اف سي، أن الجميع في النادي سيتكاتف من أجل إنجاح مهمة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول.

وقال حسن في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي : "كلنا سنكون وسائل مساعدة لنجاح مهمة حسام حسن وهذا التوقيت كان يحتاج له لأنه على علم بإمكانيات اللاعبين وقدراتهم".

واختتم: "ننتظر حصد ثمار جهودنا في الفترة الماضية وننتظر أن نكون في مكان مناسب في الدوري الممتاز والمنافسة عليه".