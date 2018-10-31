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أنباء عن نقل المونولوجست عادل الفار للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
أنباء عن نقل المونولوجست عادل الفار للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة
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تداولت أنباء عن نقل نقل المونولوجست عادل الفار للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، فيما لم يتم الكشف عن التفاصيل حتى الآن. 

"عادل الفار" مونولوجست مصرى ولد فى ٢٠ ديسمبر من عام ١٩٦١بدأ مسيرته الفنية فى الثمانينيات بالعمل بالأفراح والملاهى الليلية. 

بدأمسيرته الفنية بالسينما فى التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ فى آداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما، ومن اهم أفلامه "هيستيريا" ١٩٩٨، "شجيع السيما"٢٠٠٠ 

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