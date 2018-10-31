حسام حسن: إدارة بيراميدز تعطي لنا الدافع لتحقيق الإنجازات

أكد حسام حسن المدير الفني لبيراميدز، أن إدارة النادي تعطي لهم الدافع من أجل تحقيق الإنجازات في الفترة المقبلة.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " تشرفت باللعب وتدريب المصري واسعاد جمهوره في الثلاث مواسم الماضية وكنت عند حسن ظنهم ولكن الظروف لم تسمح باستمراري معه".

وأضاف :"بيراميدز منظومة مفاجئة للكرة المصرية ولديه طموحات ظهرت مع اللاعبين".

واختتم: " لاعبو بيراميدز لديهم نفس طموحات لاعبي المصري والإدارة تعطي دافعا لنا لأنها تدعمنا ونحتاج لعمل كبير وأتمنى أن أكون عند حسن الظن".