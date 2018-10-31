حبس أدمن صفحة تحرض الفتيات على الانتحار بقطع "الشفايف"

باشرت النيابة العامة، تحقيقات موسعة، في واقعة ضبط القائم على إدارة صفحة تحرض الفتيات على الانتحار وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما يجرى فريق أمني مكبر تحقيقات موسعة في رصد الظاهرة وتعقب آخرين جار ضبطهم لضلوعهم في تحريض الشباب على الانتحار وبث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.





كانت المتابعات الأمنية، رصدت خلال الآونة الأخيرة قيام بعض طالبات إحدى المدارس في سن المراهقة بمحافظة الإسكندرية وبعض مرتادى أحد مراكز الشباب بذات المحافظة بإحداث جروح بإيديهن باستخدام (شفرات موس) في إطار تقليد لبعض مقاطع الفيديو والصور على موقع (يوتيوب) بشبكة الإنترنت الدولية والتي تصور حالات انتحار لأشخاص من خلال (قطع الشرايين، الوخز بالسكين) والتي تم اجتزاؤها من بعض أفلام الرعب الأجنبية وتفاعلهن مع إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بمسمى (كاتينج) استحدثها أحد الطلاب بمحافظة البحيرة.





تضطلع ببث عدد من الصور لأذرع بعض الأشخاص يقومون بإحداث إصابات بإيديهم وشفاههم بشفرات حادة وذلك لاعتقادهن بتفريغ ذلك للضغوط لمرورهم بأزمات نفسية وخلافات أسرية.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخص القائم على الصفحة وضبطه، ويدعى "عز. ع. ع" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



