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تعرف على عدد مشاهدات "تاج راسك" لـ شيرين عبد الوهاب عبر يوتيوب (فيديو)

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:31 ص
تعرف على عدد مشاهدات تاج راسك لـ شيرين عبد الوهاب عبر يوتيوب (فيديو)
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الفجر الفني
 

تجاوزت مشاهدات أغنية "تاج راسك" للمطربة شيرين عبد الوهاب، أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، توزيع حسن الشافعي، وتحمل طابع الدرامي.

جدير بالذكر أن شيرين، حققت نجاحًا كبيرا بفيديو كليب أغنيتها الجديدة "نساي" والذي طرحته مؤخرًا.

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