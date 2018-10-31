كلاتنبيرج: طلبت التنحي من رئاسة لجنة الحكام السعودية بسبب "فيفا"

كشف مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد السعودي، أنه اعتذر من قصي الفواز رئيس اتحاد الكرة وطلب عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة، لأن الاتحاد الدولي "فيفا" لن يكون سعيدا بتوليه كافة الأدوار في لجنة الحكام.

وأوضح كلاتنيبرج في تصريحات لبرنامج "في المرمى": "بخصوص عدم تطور الحكام السعوديين، عندما وصلت كانت لديهم مشكلة كبيرة في اللياقة ولم يتدربوا بشكل جيد، خاب أملي عندما حضرت العديد من الاجتماعات لأنهم فشلوا في المعايير الأساسية وقانون اللعبة.

وتابع: "لذلك كان يجب أن أعود إلى نقطة البداية معهم، وما زلت أرى أنهم لم يصلوا إلى أفضل مستوياتهم وجلبت العديد من الخبراء لتطويرهم، لأن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة يريد أن يكون الدوري السعودي الأقوى، وهذا يتطلب حكام أصحاب مستوى عال".

وواصل بأنه مستمر في عملية تعيين الحكام الأجانب، واختار حكام الجولة الثامنة المقبلة من الدوري، وأكمل: "واجهتنا مشكلة عدم وجود الحكم الأوروبيين المميزين لأنهم في مدريد بدورة للاتحاد الأوروبي، وفيما يتعلق بحكام لقاء النصر والأهلي، فمن السهل الاستعانة بحكام على مستوى عال لأنها مواجهة قوية والعديد من الحكام يطلبون تحكيم هذه اللقاءات".

وأردف بأن علاقاته خلف تواجد الحكام الأوروبيين في الدوري، وقال: هم لا يأتون لأسباب مالية، حيث يتقاضى الحكام في الدوري الإنجليزي 252 جنيه استرليني سنويا، والعديد منهم طلب مني تحكيم مباريات القمة في الدوري.

واختتم بقوله: "يجب أن يكون رئيس لجنة الحكام ملما بالأمور الفنية وأريد أن يتواجد شخصيا يساعد في تطوير الحكام السعوديين".