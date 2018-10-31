كريستيانو رونالدو يهزم سيلينا غوميز ويخطف منها ذلك اللقب

للمرة الأولى منذ سنوات، لم تعد المطربة الأمريكية، سيلينا غوميز، تحتل المركز الأول، في قائمة المشاهير الأكثر متابعة على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي."





تمكن، نجم فريق يوفنتوس، و"أسطورة" ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو (33 عاما) من أن يزيح غوميز (26 عاما) من أعلى القائمة السنوية، بعدما بلغ عدد متابعيه على "إنستغرام" 144,309,204 مليون متابع، وفقا لمجلة "إل".





واعتلى رونالدو القائمة، بفضل تفوقه على سيلينا غوميز، بفارق بسيط في أعداد المتابعين، إذ أن عدد متابعيها على موقع الصور الشهير يبلغ 144,308,767 مليون متابع.





وقل عدد متابعي سيلينا غوميز على "إنستغرام"، بعدما أعلنت في شهر سبتمبر/ أيلول اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مؤقتة، وأشارت تقارير إلى أنها ترغب في التفرغ لتلقي العلاج النفسي.