خاص.. رحيل علاء نبيل يطيح بالأجانب من المقاولون العرب

علم " الفجر الرياضي " أن إدارة فريق المقاولون العرب قررت فسخ تعاقد الأربعة أجانب بالفريق لعدم الاقتناع بمستواهم مع الذئاب.

وجاء قرار التعاقد معهم بفرمان من علاء نبيل المدير الفني المستقيل، واستمروا مع الفريق رغم عدم اقتناع ورضاء الإدارة بما يقدمونه.

هذا وتوصل مسئولو الذئاب لاتفاق مع الرباعى الأجانب ( البرازيلي لويز فليب، وادجرميجل إسلفا، ولويز جونير، بالاضافة إلى الكولومبي لويس إدوارد ) بشأن رحيلهم عن الفريق بشكل ودس خلال المرحلة المقبلة، وفسخ تعاقدهم بالتراضي.