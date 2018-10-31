كورة ستار | kora star | yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مليلية بث مباشر اليوم الاربعاء 31-10-2018

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بطاقة مباراة ريال مدريد ومليلية اليوم

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موعد مباراة ريال مدريد ومليلية اليوم

البطولة : كأس ملك اسبانيا

القنوات الناقلة: بي ان سبورت - beIN SPORTS HD

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 20:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 20.30 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل ريال مدريد أمام مليلية:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران – كارفاخال، الوسط: كاسيميرو - كروس – مودريتش، الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - جاريث بيل.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 31-10-2018 في كأس ملك أسبانيا.. شاهد المباراة من هنا بكل الجودات :