الحلقة الأولى من "كأنه إمبارح" ضمن قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب (فيديو)
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:57 ص
دخلت الحلقة الأولى من مسلسل "كأنه إمبارح" المذاعة على قناة "سي بي سي" ضمن قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب،
"كأنه إمبارح" بطولة رانيا يوسف، محمد الشرنوبي وأحمد وفيق ومي الغيطي، أحمد خليل ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم.
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