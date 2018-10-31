مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا بث مباشر اليوم (يلا شوت) | كورة لايف مباراة برشلونة في كاس اسبانيا (كورة ستار)

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بطاقة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا اليوم

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موعد مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا اليوم

البطولة : كأس ملك اسبانيا

القنوات الناقلة: بي ان سبورت - beIN SPORTS HD

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 22:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 23.30 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل برشلونة أمام كولتورال ليونيسا:-

حراسة المرمي: تير شتيجن، خط الدفاع: جوردي ألبا ـ جيرارد بيكيه ـ صامويل أومتيتي ـ سيرجيو روبيرتو، خط الدوسط: سيرجيو بوسكيتس ـ إيفان راكيتيتش ـ فليب كوتنيو، خط الهجوم: عثمان ديمبلي ـ ليونيل ميسي ـ لويس سواريز.

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