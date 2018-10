كيم كارداشيان: زوجي يسعى لإنجاب المزيد من الأطفال بـ"التحرش"

كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عن أن زوجها، مغني الراب الأمريكي، كانيى ويست، يسعى لإنجاب 7 أطفال منها.





وقالت كارداشيان في أحدث حلقات برنامجها الواقعي الشهير "Keeping Up with the Kardashians"، الأحد، لصديقتها لارسا بيبن، إن زوجها يطمح لإنجاب المزيد من الأطفال منها، وذلك بالتحرش بها، وفقا لمجلة "بيبول" الأمريكية.





وأشارت كارداشيان (38 عاما) إلى أن زوجها، كانيى ويست (41 عاما) متمسك بإنجاب 7 أطفال منها، وذلك لأن ألبومه الغنائي الجديد يحمل الترتيب السابع في مسيرته الغنائية.





ولكن أكدت كيم كارداشيان لصديقتها في المقابل، أنها تعارض رغبة زوجها في إنجاب 7 أطفال، وبررت هذا "بأننا أصبحنا نعيش في عالم مجنون".





وقالت: "إن إنجاب 7 أطفال هو ضرب من الجنون، لاسيما مع زيادة انتشار حوادث القتل بالأسلحة النارية داخل المدارس في الولايات المتحدة، ما يجعلني قلقة من إحضار المزيد من الأرواح لهذا العالم".





وتابعت: "إني مترددة بشأن إنجاب المزيد من الأطفال، لدرجة أنني أصبحت أعاني من الأرق في الليل، وأظل أفكر في كيف سيبقى أطفالي على قيد الحياة في عالم مجنون مثل هذا".





ولكيم كارداشيان وكانيى ويست 3 أطفال، هم شيكاغو (8 أشهر) ونورث (5 سنوات) وساينت ويبلغ من العمر عامين.