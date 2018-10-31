وكيل صحة البرلمان يطالب بحظر بيع الأدوية التي حذرت منها "الصحة"



وأضاف "أبو العلا"، في تصريحات تلفزيونية، أن المواطن لكي يطمأن عليه الذهاب إلى الصيدليات الكبرى ويحصل على فاتورة بالأدوية التي يشتريها.



وتابع وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أنه تقدم بمقترح لتغليظ العقوبة على غش الأدوية.

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن إدارة تفتيش الصيدلة يجب أن تحظر بيع الأدوية التي تم التحذير منها من الأساس.