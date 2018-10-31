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العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:30 ص
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

احتفل المهندس محمد محلب، بزفاف نجله الرائد أحمد علي الأنسة شهد كريمة رجل الأعمال إبراهيم إبراهيم مزروع وبحضور رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ونخبة كبيرة من رجال الأعمال حسن بيه السخري وعضو مجلس الشعب أحمد فرغلى ومحمد الخولى نائب مجلس إدارة النادي المصري، كما حضر الحفل رجل الأعمال الأوشي ولفيف من رجال الأعمال والقيادات بالأمن الوطني.

وقام بتنظيم الحفل منظم الحفلات الشهير راني العالمي وقام بعمل الديكور حمادة الشامي، وأحيا الحفل النجم محمد العسيلى والفنانة الاستعراضية صافينار وذالك باحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس. 


العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
العسيلى وصافيناز يشعلان حفل زفاف نجل شقيق إبراهيم محلب (صور)
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