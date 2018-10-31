حسام عبد العزيز: طائرة مصر تسير بخطوات ثابتة نحو حسم اللقب العربي

أعرب حسام الدين عبد العزيز المدير الفني لمنتخب الكرة الطائرة عن رضاه التام عن نتيجة الفراعنة أمس، أمام العراق في ثالث أيام البطولة العربية للكرة الطائرة .

وقال عبد العزيز في تصريحات له: " الفوز علي العراق الشقيق 3-0 كان متوقعا خاصة في ظل الاستعداد الجيد لهذه المواجهه واحساس لاعبينا بالمسئولية".

وأضاف أن مواجهة العراق كانت أسهل من الجزائر الذي كان من ضمن المرشحين للفوز باللقب.

وتابع: " منتخب مصر يغيب عنه فريق كامل مابين إصابات وغيابات أمثال أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام ورضا هيكل وأحمد ضياء وتلك العناصر مؤثرة لكن المجموعة الحالية قادرة علي حسم اللقب وتحقيق آمال الجمهور المصري في المباراة النهائية امام البحرين اقوي فرق البطولة.

ومن جانبه أكد فرج الوكيل المدرب العام للفراعنة، أن منتخبنا يلعب على نقاط ضعف المنافسين وهو ماحدث أمام العراق إضافة إلى احترام كل الخصوم.

وتابع أن الجهاز الفني يبني جيلا جديدا من اللاعبين والمجموعة الحالية متوسط أعمارهم 23 عاما وهم مستقبل الطائرة المصرية .