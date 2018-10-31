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أخبار بيراميدز| إبراهيم حسن يقنع أحمد الشناوي بالبقاء

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:23 ص
أخبار بيراميدز| إبراهيم حسن يقنع أحمد الشناوي بالبقاء
احمد الشناوي
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محمد الصو
 

حرص إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، على عقد جلسة مع أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، على هامش المران الذي أقيم أمس بالدفاع الجوي.

 

وأكد الشناوي على رغبته في الرحيل وخوض تجربة الاحتراف بالدوري السعودي، عقب تلقيه عرض من أحد الأندية هناك للعب ضمن صفوفها بالانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ونجح حسن في إقناع حارسه بالاستمرار داخل الفريق الفترة المقبلة، في ظل أنه عنصر أساسي ورغبتهم في مواصلة المزاحمة على مقدمة الدوري العام، وهو ما اقتنع به الشناوي وانصاع وراء طلب مدير الكرة.

 

وكان حسام وإبراهيم حسن تولوا مسئولية تدريب بيراميدز سبورت عقب رحيلهم عن تدريب المصري البورسعيدي، بعد الإخفاق الإفريقي.

المزيد عن: رياضة بيراميدز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد الشناوي ابراهيم حسن
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